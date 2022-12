Whatsapp travaille actuellement à développer une nouvelle fonctionnalité qui vise à renforcer la privacité des échanges et à rendre le partage d'informations un peu plus confidentiel.

Il s'agirait de s'inspirer d'une option proposée sur le partage de photos et vidéos, à savoir des messages éphémères.

Des messages à lecture unique pour plus de confidentialité

Depuis 2020, Whatsapp propose déjà des messages éphémères, dont la durée de validité est fixe : les textes s'effaçaient automatiquement après 7 jours au lancement, puis les utilisateurs pouvaient ensuite régler cette disparition entre 24h et 90 jours.

Mais la messagerie souhaite aller un peu plus loin avec des messages à la durée de vie bien plus courte : l'idée serait de permettre d'échanger des messages qui ne seraient lus qu'une seule et unique fois, avant de disparaitre pour l'ensemble des participants d'une conversation.

L'option a été déployée au sein de la bêta de l'application en version 2.22.25.20. Les messages ne peuvent pas être ni transférés, ni partagés, ni capturés. La fonctionnalité devrait être déployée dans Whatsapp en version stable lors de la prochaine mise à jour.