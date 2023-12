En matière de confidentialité et en surfant sur la mode des contenus éphémères, WhatsApp avait introduit une fonctionnalité View Once. Elle permet d'envoyer des photos et des vidéos à vue unique dans les discussions sur le service de messagerie.

Après envoi, un destinataire dispose de 14 jours pour ouvrir le contenu à vue unique. Sinon, le message expire. Quand le destinataire ouvre les photos ou les vidéos à vue unique, elles disparaissent de la discussion. Le contenu n'est pas inclus dans la sauvegarde et ne peut pas être restauré.

Avec ce mode particulier, les photos et les vidéos ne sont pas enregistrées dans les Photos ou la Galerie du destinataire. En outre, une capture d'écran n'est pas possible.

View Once pour les messages vocaux

Sur le même principe, WhatsApp signale désormais l'arrivée des messages vocaux à vue unique… ou plutôt écoute unique. Ces messages vocaux disparaissent ainsi une fois qu'ils ont été lus. Le déploiement se fait à l'échelle mondiale au cours des prochains jours.

" Par souci de cohérence avec les photos et les vidéos View Once, les messages vocaux View Once sont clairement identifiés par l'icône ' vue unique ' et ne peuvent être écoutés qu'une seule fois ", écrit WhatsApp.

Les cas d'usage cités sont la lecture à haute voix de coordonnées bancaires à un ami, la préparation d'une surprise. " Vous pouvez partager des informations sensibles par message vocal en toute tranquillité d'esprit. " La confiance accordée aux destinataires demeure évidemment primordiale.

Avec chiffrement de bout en bout par défaut

Dans le cadre de son annonce, WhatsApp souligne que comme pour tous les messages personnels, les messages vocaux sont protégés par défaut avec un chiffrement de bout en bout.

Après des années d'attente, ce chiffrement de bout en bout par défaut arrive pour Messenger, l'autre messagerie populaire dans le giron de Meta.