Avec la plateforme et application de messagerie WhatsApp, les statuts permettent de partager des informations et contenus éphémères qui disparaissent au bout de 24 heures. Le chiffrement de bout en bout est de rigueur, tandis que les mises à jour de statut concernent des contacts dans le carnet d'adresses.

Dans le giron de Meta, WhatsApp introduit plusieurs nouveautés pour les statuts avec l'application, dont Voice Status. Ce statut vocal va permettre d'enregistrer et de partager des messages vocaux d'une durée de jusqu'à 30 secondes en tant que statuts WhatsApp.

Dans l'idée de WhatsApp, les statuts vocaux se destinent aux personnes qui se sentent plus à l'aise pour s'exprimer à l'oral qu'à l'écrit. C'est peut-être aussi un degré de personnalisation supplémentaire, même s'il existe également un risque de susciter une certaine irritation.

Une confidentialité facilitée

Outre Voice Status, WhatsApp annonce un sélecteur d'audience privée afin d'éviter de partager tous les statuts avec tous les contacts, ce qui peut être judicieux au final dans certaines circonstances. La modification des paramètres idoines pourra se faire à chaque mise à jour du statut.

L'audience sélectionnée en dernier et autorisée à voir des mises à jour de statut sera utilisée par défaut pour le prochain statut. Un objectif du sélecteur d'audience privée est de simplifier l'ajustement des paramètres de confidentialité.

Les réactions aux statuts sont de la partie

WhatsApp lance officiellement les réactions aux statuts avec un choix parmi huit émojis, en plus des réponses aux statuts via les moyens habituels. Visible dans les listes de discussion, les listes de participants d'un groupe et les infos du contact, un nouvel anneau de statut pour la photo de profil des contacts informera d'une mise à jour de statut.

Enfin, la publication d'un lien dans le statut fournira un aperçu du contenu qui s'affichera automatiquement. Les contacts auront ainsi un avant-goût du contenu en rapport avant de cliquer.

L'ensemble de ces nouveautés pour les statuts avec WhatsApp fait l'objet d'un déploiement à l'échelle mondiale, avec une disponibilité globale au cours des prochaines semaines.