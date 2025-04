Dans les discussions de groupe avec WhatsApp, un indicateur « En ligne » sous le nom d'un groupe permet de visualiser directement le nombre de participants actifs.

Un nouveau paramètre « Notifications pour » permet aux utilisateurs de choisir entre recevoir des notifications pour tous les messages ou uniquement pour les @mentions, les réponses et les messages des contacts enregistrés.

En plus des groupes, il est désormais possible de créer des événements dans les conversations individuelles. Des actions autorisées sont de répondre « peut-être », d'inviter une personne, de préciser une date et une heure de fin pour les événements longs, d'épingler l'événement dans une discussion.

Des appels promis améliorés

WhatsApp affirme avoir amélioré sa technologie pour rendre les appels vidéo plus fiables. « Notre système de routage optimisé trouve le meilleur chemin de connexion, ce qui réduit les échecs d'appel et la lecture hachée des vidéos. »

Une meilleure détection de la bande passante doit en outre favoriser davantage d'appels vidéo en qualité HD.

Une personne peut être ajoutée à un appel individuel en cours directement depuis un fil de discussion en appuyant sur l'icône d'appel et en sélectionnant « Ajouter à l'appel ».

Sans oublier les chaînes

Les chaînes bénéficient également de mises à jour. Les administrateurs peuvent enregistrer et partager de courtes vidéos avec leurs abonnés, partager un QR code unique qui redirige directement vers la chaîne. Avec les messages vocaux des chaînes, un résumé écrit pourra être obtenu.