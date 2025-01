WhatsApp déploie quelques nouvelles fonctionnalités et des améliorations de design. Elles ont pour objectif d'aider à la créativité dans les discussions, tout en rendant l'application de messagerie plus amusante.

D'abord avec l'application WhatsApp sur Android, puis ultérieurement sur iOS, il sera possible de transformer les selfies en stickers pour les conversations. « Il suffit d'appuyer sur l'icône de création de sticker et vous verrez l'option Caméra pour prendre un selfie et créer votre sticker », explique WhatsApp.

Toujours en matière d'autocollants, un pack de stickers peut désormais être partagé directement dans les discussions.

Réactions plus rapides et effets étendus

Pour les réactions aux messages dans les conversations, elles seront plus rapides via une procédure qui consiste à appuyer deux fois sur un message et à faire défiler les réactions qui sont les plus utilisées.

Dans le même temps, il demeure possible d'accéder aux autres options pour les émojis en appuyant sur le bouton « + » afin d'en sélectionner depuis le clavier.

Après les effets de caméra pour les appels vidéo, ils sont annoncés avec les photos ou les vidéos dans les discussions. Un choix parmi une trentaine d'arrière-plans, de filtres et d'autres effets.