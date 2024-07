Les escrocs frappent de plus en plus sur les réseaux sociaux et messageries instantanées, et WhatsApp a décidé de prendre la situation en mains avec une nouvelle fonctionnalité baptisée "Context Card".

La fonctionnalité propose d'accéder à une note lorsqu'un utilisateur rejoint un groupe. Ce dernier obtient ainsi des informations clés sur le groupe comme le nom de l'administrateur, la date de création, la description complète, mais aussi l'identité de celui qui l'a invité dans le groupe. En marge, un nouveau bouton proposera également de quitter facilement le groupe en question.

Avec cette option relativement simple, Whatsapp espère offrir un peu plus de transparence aux utilisateurs, et leur donner les moyens de déceler d'éventuelles arnaques, mais aussi de limiter le spam.

La messagerie profite d'un parc d'utilisateurs grandissant et doit ainsi préserver sa communauté au mieux. Depuis 2019, le service met ainsi en place diverses mesures pour permettre à chacun de mieux gérer les groupes de discussion.