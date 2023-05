La version 2.23.11.19 de WhatsApp en bêta est l'occasion pour la messagerie de Meta de lancer les tests d'une nouvelle fonctionnalité très demandés des adeptes des conférences : le partage d'écran.

C'est une option très appréciée par les utilisateurs et déjà disponible au sein de grand nombre de messageries : le partage d'écran permet de diffuser du contenu et de réaliser des démonstrations ou de réaliser du dépannage et manipulations à distance lors des appels vidéo.

Whatsapp proposera ainsi de partager son écran à son ou ses interlocuteurs pendant un appel vidéo. Une nouvelle icône est disponible à cet effet, avec un message qui affiche qu'aucun filtre automatique ne sera en place et que toutes les informations disponibles sur l'écran de l'utilisateur seront diffusées (pas de masquage des mots de passe ou autres informations sensibles), tout en invitant donc à la prise de responsabilité et à la prudence.

L'option viendra en renfort de fonctionnalités déjà déployées récemment comme le Picture in Picture qui permet de surveiller deux contenus en simultanée. Aucune date de disponibilité n'a été communiquée pour le partage d'écran.