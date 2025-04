La popularité de WhatsApp en fait une cible de choix pour les cybercriminels qui multiplient les tentatives d'escroquerie. La dernière en date mise sur l'ingénierie sociale et le sentiment d'urgence pour arriver à ses fins : subtiliser les précieuses informations permettant d'accéder aux comptes en banque des victimes. Par ailleurs, la configuration de base de l'application n'est pas toujours des plus sécuritaires face à la multiplication des attaques, mais il est possible d'améliorer sensiblement les choses...

La fonction whatsapp à désactiver d'urgence

Face à l'augmentation des attaques en ligne et notamment celles ciblant les services de messageries les plus populaires, il est recommandé aux utilisateurs de WhatsApp de désactiver une fonctionnalité spécifique pour renforcer leur sécurité. Il s'agit de la génération automatique des aperçus de liens (Link Previews). Lorsque vous envoyez ou recevez un lien dans une conversation, WhatsApp génère par défaut un petit aperçu du contenu de la page web (titre, image, description). Si cette fonction peut sembler pratique, elle n'est pas sans risque.

Pourquoi cette option présente un risque ?

Le principal risque lié aux aperçus de liens automatiques est la potentielle exposition de votre adresse IP. Pour générer cet aperçu, l'application doit contacter le serveur hébergeant le lien. Si le lien pointe vers un serveur contrôlé par une personne malveillante, cette dernière peut potentiellement récupérer l'adresse IP de l'utilisateur qui a envoyé ou reçu le lien, même sans que celui-ci n'ait cliqué dessus. De plus, dans certains cas, la génération de l'aperçu pourrait interagir avec du contenu malveillant présent sur la page liée. Désactiver cette fonction (généralement dans les paramètres de confidentialité de WhatsApp, si l'option est disponible) permet d'éviter ces risques.

Attention à l'arnaque qui vide les comptes

Parallèlement à la gestion des paramètres de l'application, il faut rester extrêmement vigilant face aux tentatives d'arnaque externes. En effet depuis quelques semaines, une nouvelle escroquerie dangereuse circule sur WhatsApp, visant spécifiquement à voler les coordonnées bancaires des utilisateurs. Cette fraude repose souvent sur l'envoi de messages contenant des liens malveillants. Un clic peut rediriger vers un faux site imitant celui d'une banque ou d'un service légitime, incitant l'utilisateur à saisir ses identifiants ou numéros de carte.

Se protéger : réglages et vigilance combinés

Pour une sécurité optimale sur WhatsApp, il convient donc d'agir sur deux fronts. D'une part, vérifier et ajuster les paramètres de confidentialité, comme la désactivation des aperçus de liens si conseillée par les sources et si l'option est proposée par l'application. D'autre part, faire preuve d'une méfiance systématique envers les messages inattendus, surtout s'ils contiennent des liens ou des demandes d'informations sensibles. Ne communiquez jamais vos informations bancaires ou personnelles via la messagerie. Ces deux approches, configuration et vigilance, sont complémentaires pour protéger votre compte et vos données.

Bien sécuriser son compte WhatsApp passe à la fois par une bonne configuration des options offertes par l'application et par une attitude prudente face aux messages reçus. En désactivant les fonctions potentiellement risquées comme les aperçus de liens et en restant alerte face aux tentatives d'arnaques bancaires, vous réduisez significativement les risques liés à l'utilisation de cette plateforme de messagerie populaire.