La barrière de la langue sur WhatsApp, c'est bientôt de l'histoire ancienne. L'application de messagerie aux trois milliards d'utilisateurs officialise le déploiement d'une fonctionnalité de traduction des messages directement intégrée aux conversations.

Une utilisation simple

Pas besoin de chercher dans des menus complexes pour utiliser l'option. Il suffit de maintenir un appui long sur le message reçu dans une langue étrangère. Un nouveau bouton « Traduire » apparaît alors.

Il est ensuite possible de choisir la langue de destination et d'obtenir le résultat instantanément. Cette fonctionnalité est disponible aussi bien dans les discussions à deux que dans les groupes ou les chaînes.

Android et iPhone, pas tout à fait logés à la même enseigne

Le déploiement se fait de manière progressive, mais avec des différences notables entre les deux systèmes d'exploitation. Les utilisateurs d'Android bénéficient au lancement de six langues : l'anglais, l'espagnol, l'hindi, le portugais, le russe et l'arabe.

Ils profitent d'une exclusivité de taille avec la possibilité d'activer la traduction automatique pour l'intégralité d'une conversation. Une fois activée, tous les futurs messages du fil de discussion seront traduits à la volée.

De leur côté, les utilisateurs d'iPhone partent avec une longueur d'avance sur le nombre de langues prises en charge. La liste comprend plus de 19 langues, calquées sur celles de l'application de traduction d'Apple.

Cette liste plus fournie dès le départ donne un avantage certain aux utilisateurs de l'écosystème Apple pour communiquer avec un plus grand nombre d'interlocuteurs internationaux.

La confidentialité mise en avant

WhatsApp assure que le processus de traduction est entièrement effectué sur l'appareil de l'utilisateur. Le contenu des messages ne transite pas par des serveurs externes pour être traduit. Les conversations restent protégées par le chiffrement de bout en bout.

Pour que cela fonctionne, l'appareil télécharge les packs de langues nécessaires. WhatsApp précise que l'offre sera ultérieurement élargie.