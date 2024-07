Cela fait déjà un an que l'option est disponible sur la version iOS de Whatsapp, et pourtant elle n'a jamais été portée sur Android jusqu'à aujourd'hui.

Whatsapp lance actuellement des tests sur la transcription automatique de messages vocaux sur son application dédiée à Android. Les tests sont menés auprès d'un groupe restreint d'utilisateurs, et pourraient arriver dans la version grand public de l'application sur le Play Store d'ici quelques semaines.

La fonctionnalité permet de ne pas avoir à écouter les messages vocaux reçus par l'utilisateur et propose, à la place, de les retranscrire au format texte. Car si certains utilisateurs sont plus prompts à rédiger des messages, d'autres sont plutôt du genre à passer par des messages vocaux, situation qui peut parfois ne pas se montrer pratique lorsque l'on n'a pas d'écouteurs à portée de main, que l'on est en public, ou que l'on est déjà à l'écoute d'autre chose... Mais elle se veut également présentée comme une option d'accessibilité qui facilite l'usage aux personnes mal entendantes.

Par ailleurs, l'option est d'autant plus pratique qu'elle permet par la suite de réaliser des recherches par mot-clé et de retrouver ainsi plus facilement des informations, sans avoir à réécouter tous ses messages vocaux...