Qu'est-ce que le réseau Wi-Fi Mesh ?

Un kit Wi-Fi Mesh permet de monter tout un réseau Wi-Fi maillé dans le but de couvrir toute la maison de façon homogène sans aucune baisse de puissance ou perte de débit. Le système permet d'éviter les ralentissements et les goulets d'étranglement. Le Wi-Fi Mesh permet de gommer le défaut principal des répéteurs, c'est-à-dire le manque de puissance. Un système Mesh se compose de plusieurs bornes Wi-Fi qui vont relayer tous les flux de données. Tout le maillage généré va s'adapter aux volumes de données pour répartir les charges intelligemment. C'est ce qui permet de profiter d'une plus grande stabilité et d'un débit maximal dans tout le logement. Toutes les bornes diffusent 100% de la puissance envoyée par la box. Contrairement aux répéteurs, le système n'a pas besoin d'être placé dans une zone particulière pour pouvoir répéter le signal dans les meilleures conditions. L'autre avantage du dispositif, c'est que les appareils peuvent se connecter au réseau maillé automatiquement, et cela vers le point d'accès le plus performant sans que cela ne provoque de déconnexion. Avec un répéteur, il faudra toujours se reconnecter manuellement au point d'accès le plus proche.

Que retrouve-t-on dans un kit Mesh ?

Le réseau Wi-Fi Mesh va fonctionner grâce à un routeur situé près de la box. La connexion de base s'appelle “nœud parent”. Par la suite, le réseau est construit à partir de différents satellites qui portent le nom de “bornes”. S'il n'y a qu'une seule borne, la position idéale se trouve au centre de l'habitation. Il est possible d'ajouter plus de satellites selon les besoins pour couvrir un logement avec plusieurs étages par exemple. Toutes les bornes supplémentaires portent le nom de “nœud enfant”. Les nœuds sont connectés entre eux grâce à des liaisons câblées ou sans fil. Comme vous pouvez le voir sur le système Orbi ou WiFi Mesh, les bornes sélectionnent toujours la meilleure fréquence pour envoyer les données entre les appareils et Internet. Et quand un nœud enfant perd sa connexion, les autres peuvent rétablir la connexion en passant par tous les satellites du réseau. Il faut dire que c'est le gros avantage du système Wi-Fi Mesh par rapport à un réseau non maillé.

Installation et configuration du réseau Wi-Fi Mesh

Mettre en place et configurer un réseau Wi-Fi Mesh est relativement simple et peut être réalisé en quelques étapes. Une fois le kit Mesh acquis, suivez ces étapes pour optimiser la mise en place de votre réseau maillé :

Positionnement stratégique des bornes : placez le routeur Mesh près de votre box internet pour établir le nœud parent. Disposez ensuite les bornes (nœuds enfants) de manière à couvrir uniformément toute la surface de votre maison. Vous pouvez les placer à des endroits stratégiques, tels que les coins des pièces ou les points centraux, pour maximiser la portée et la stabilité du signal.





Connexion et configuration : branchez le routeur Mesh à votre box internet à l'aide d'un câble Ethernet. Ensuite, allumez les bornes et suivez les instructions fournies par le fabricant pour les configurer à l'aide d'une application dédiée ou d'une interface en ligne. Généralement, vous devrez créer un nom de réseau (SSID) et un mot de passe pour votre réseau Wi-Fi Mesh.





Liaison entre les bornes : si possible, établissez des liaisons câblées entre certaines bornes à l'aide d'Ethernet. Cela permettra d'optimiser les performances en réduisant les éventuelles interférences sans fil. Si vous ne pouvez pas effectuer de connexions câblées, le système Mesh gérera automatiquement les connexions sans fil pour assurer une communication fluide entre les nœuds.





Mise à jour du firmware : assurez-vous que le firmware de votre matériel Mesh est à jour. Les mises à jour régulières du firmware apportent des améliorations de performances, des corrections de bugs et de nouvelles fonctionnalités.





Gestion avancée : de nombreuses solutions Wi-Fi Mesh offrent des options de gestion avancée, telles que la priorisation des appareils, la création de réseaux invités et la surveillance des performances. Explorez ces fonctionnalités pour personnaliser et optimiser davantage votre réseau.





En suivant ces étapes et en tenant compte des conseils spécifiques du fabricant de votre kit Wi-Fi Mesh, vous pourrez établir un réseau sans fil robuste, stable et performant dans toute votre maison. L'avantage majeur du Wi-Fi Mesh réside dans sa capacité à éliminer les zones mortes et les ralentissements, offrant ainsi une expérience en ligne fluide et homogène, que ce soit pour la navigation, le streaming ou le jeu en ligne.