Comment rendre les widgets Android plus visibles ? Face à une certaine frustration exprimée par des développeurs au regard des efforts déployés pour créer et maintenir des widgets, Google apporte une réponse via l'annonce de changements pour Google Play.

Un filtre de recherche permettra aux utilisateurs de rechercher spécifiquement des applications avec des widgets. Les résultats de recherche seront affinés pour ne montrer que les applications qui incluent des widgets.

Faisant office d'indicateur visuel, un badge de widget sera ajouté aux pages de détails des applications sur Google Play. Il signalera ainsi clairement aux utilisateurs que l'application propose des widgets.

Un espace réservé sur Google Play prendra en outre la forme d'une page éditoriale pour présenter des collections de widgets et mettre en avant les applications qui les exploitent.

Opération promotion widgets

« Historiquement, l'un des défis liés à l'investissement dans le développement de widgets a été la facilité de découverte et la compréhension des utilisateurs », écrit Google dans un billet de blog sur Android Developers.

Les changements en rapport avec les widgets pour Google Play seront « bientôt » disponibles sur les smartphones, les tablettes et les appareils Android pliants. Il n'y a toutefois pas de date précise de déploiement.

« Si vous êtes un développeur d'applications Android et que vous souhaitez améliorer la visibilité et l'engagement de votre application, vous devriez certainement envisager d'ajouter des widgets », assure Google.