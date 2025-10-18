Une équipe de scientifiques allemands du Karlsruhe Institute of Technology (KIT) vient de lever le voile sur une technologie de surveillance aussi discrète qu'inquiétante. Ils ont démontré qu'il est possible d'identifier des personnes avec une quasi-certitude en analysant simplement les signaux émis par des routeurs Wi-Fi environnants.

La particularité de la méthode est qu'elle ne nécessite pas que la cible porte sur elle un smartphone ou tout autre objet connecté, ce qui la rend particulièrement intrusive.

Comment les ondes radio peuvent-elles voir et identifier une personne ?

Le principe repose sur l'analyse de la propagation des ondes radio. " En observant la propagation des ondes radio, nous pouvons créer une image de l'environnement et des personnes qui s'y trouvent ", explique le professeur Thorsten Strufe de l'institut KASTEL du KIT.

Il compare le processus à celui d'une caméra classique, à la différence que ce sont des ondes radio, et non lumineuses, qui sont utilisées pour la reconnaissance.

Et peu importe que la personne porte ou non un appareil Wi-Fi sur elle. Même un appareil éteint ne change rien, parce qu'il suffit que d'autres appareils Wi-Fi dans l'environnement soient actifs.

Une différence avec les méthodes de surveillance existantes

Contrairement aux approches précédentes qui nécessitaient du matériel spécialisé ou qui exploitaient des données complexes, la nouvelle technique ne requiert aucun équipement particulier. Elle s'appuie sur un appareil Wi-Fi standard et tire parti des communications des utilisateurs légitimes connectés au réseau.



Ces appareils envoient régulièrement des signaux de rétroaction au routeur, des données non chiffrées appelées BFI (Beamforming Feedback Information), lisibles par quiconque se trouve à portée.

Les informations permettent de reconstituer des images sous différents angles qui, une fois traitées par un modèle de machine learning, servent à identifier une personne en quelques secondes seulement.

Des risques pour notre vie privée

" Cette technologie transforme chaque routeur en un moyen de surveillance potentiel ", alerte Julian Todt, chercheur au KASTEL. " Si vous passez régulièrement devant un café qui exploite un réseau Wi-Fi, vous pourriez y être identifié sans le savoir et être reconnu plus tard. "

Les chercheurs soulignent que s'il existe des méthodes plus simples, " les réseaux sans fil omniprésents pourraient devenir une infrastructure de surveillance presque complète. [...] Ils sont invisibles et n'éveillent aucun soupçon. "



Lors d'une étude menée auprès de 197 participants, l'équipe a pu déduire l'identité des personnes avec une précision de près de 100 %, indépendamment de leur démarche ou de l'angle d'observation.