Il y a quelque temps déjà, Nintendo annonçait la fin des services en ligne dédiés à ses consoles Wii U et 3DS avec une date fixée à avril 2024. Il était ainsi recommandé aux joueurs de profiter de ces derniers mois d'accès aux services en ligne : multijoueur, classements en ligne, partage de données... pour récupérer tout ce qui pouvait l'être avant la fermeture générale.

Finalement, Nintendo a anticipé la coupure puisque dans certaines régions du globe, il n'est déjà plus possible de lancer des parties en ligne depuis les deux consoles, ni même d'accéder aux services en ligne basiques.

Pourtant, Nintendo avait bien promis que l'accès serait maintenu jusqu'en avril 2024... Selon Jonathan Barrow, Nintendo appliquerait malgré tout une politique de fermeture progressive, avec l'extinction de l'intégralité des services à travers le monde d'ici avril 2024.

Rappelons que Nintendo avait déjà fermé les eShop des Wii U et 3DS depuis le mois de mars dernier. Il reste néanmoins encore possible de fusionner les comptes Nintendo Network avec les comptes Switch pour conserver ses historiques, contacts, et soldes eShop et ce, jusqu'au mois de mars 2024.