Organisation à but non lucratif qui héberge et développe Wikipédia, la Fondation Wikimedia a décidé de suspendre une expérience pour afficher des résumés générés par intelligence artificielle en haut des articles de la célèbre encyclopédie libre.

Cette décision fait suite à une réaction massivement négative de la part de la communauté des éditeurs de Wikipédia. Dénommé Simple Article Summaries, le projet ambitionnait de rendre les informations plus accessibles, en particulier pour les articles denses ou avec beaucoup de jargon technique.

Sur la version mobile de Wikipédia, les résumés générés par IA comprenaient un badge « Non vérifié » pour une différenciation visible par rapport au contenu édité et vérifié par les humains. Une ouverture du résumé nécessitait une action de l'utilisateur.

La communauté Wikipédia fait de la résistance

Le test a tourné court avec des inquiétudes des contributeurs de Wikipédia pour la fiabilité, la réputation et la neutralité de point de vue, la perte de contrôle éditorial humain, le risque d'erreurs et de désinformation, sans compter un manque de consultation préalable en amont de la nouveauté IA.

Un porte-parole de la Fondation Wikimedia a admis que l'idée avec les résumés par IA aurait dû être mieux introduite. « Nous aurions dû aborder une idée controversée en fournissant davantage de contexte et en prévenant. »

A priori, il est cependant toujours envisagé d'intégrer l'IA sous condition d'une implication des éditeurs et d'une étroite collaboration avec eux.