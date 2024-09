Malgré plusieurs tentatives de retour sur le marché du lecteur multimédia, Winamp n'est pas parvenu à retrouver sa gloire passée... Il faut dire que le logiciel avait principalement surfé sur l'émergence du format MP3 lors de sa sortie en 1997...

Un format qui n'a pas été véritablement remplacé, mais qui a été écorné par des modifications profondes de la consommation de musique : de l'achat du dématérialisé qui n'a jamais véritablement décollé, les utilisateurs se sont rapidement tournés vers les plateformes de streaming, qui disposent de leurs propres lecteurs.

Winamp évoquait un retour en force, qui aura eu l'effet d'un pétard mouillé après une première tentative ratée en 2022 et la sortie de Winamp 6.0, qui n'a pas su relancer la machine.

Le groupe évoquait alors le partage d'une version libre baptisée FreeLlama en marge du maintien de Winamp 6.0. La marque précisait toutefois conserver les droits du logiciel ainsi que son exploitation commerciale, mais souhaitait partager le code source pour redonner la main aux moddeurs et bidouilleurs, ceux là même qui avaient grandement participé au succès du logiciel d'origine via les nombreux plugins et thèmes diffusés sur la toile.

Winamp a donc partagé son code source... Malheureusement, il existe toujours des restrictions particulièrement contraignantes à la clé. Il est ainsi précisé dans la Winamp Collaborative License que la distribution de versions modifiées ou de forks est exclusivement réservée aux mainteneurs officiels...

En clair et comme nous le sous-entendions plus haut, Winamp ne partage son code source que pour faire entretenir son titre par la communauté de façon gratuite plutôt qu'à véritablement libérer et offrir son code... Une situation qui fait déjà du bruit sur les plateformes spécialisées, dont certains développeurs historiques ont déjà annoncé boycotter simplement le logiciel et se tourner vers d'autres projets.