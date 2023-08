Microsoft publie régulièrement des mises à jour à destination de Windows 10 et 11 avec beaucoup d'aléas. La dernière en date apporte ainsi parfois un bug qui peut se montrer gênant.

De nombreux utilisateurs de Windows 10 et Windows 11 rapportent ainsi qu'il n'est plus possible pour eux de sélectionner la fonctionnalité " Mettre à jour et arrêter" leur appareil dans le menu démarrer.

Windows : toujours plus de bugs

Ou plutôt, ils sont en mesure de cliquer sur l'option lorsqu'une mise à jour est disponible, mais le PC se contente alors de faire la mise à jour et de redémarrer, au lieu de s'arrêter. Selon les utilisateurs le problème interviendrait une fois sur deux, et face à la multiplication des témoignages, de plus en plus d'utilisateurs réalisent qu'ils ont pu aussi souffrir du bug sans vraiment y prêter attention.

Selon les plus sérieuses hypothèses, le bug interviendrait soit auprès des utilisateurs ne mettant pas souvent à jour leur appareil, ce qui forcerait Windows à enchainer plusieurs mises à jour avec un redémarrage interstitiel, soit ce serait l'option de "démarrage rapide" qui poserait problème.

Le bug serait en place depuis longtemps, sans que Microsoft ne se penche vraiment dessus, il disparaitrait également régulièrement pour revenir dans certaines mises à jour, ce qui rend l'identification de son origine aussi problématique que complexe.