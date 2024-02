Alors que l'on parle beaucoup de la fin du support de Windows 10 prévu pour 2025, force est de constater que les mises à jour actuelles ne vallent pas forcément la peine... Les dernières mises à jour déployées sur Windows 10 et 11 rencontrent ainsi de sérieux problèmes et l'opération tourne à la catastrophe.

La mise à jour mensuelle de février 2024 est censée corriger pas moins de 73 failles de sécurité dont certaines critiques, et pourtant certains utilisateurs ne peuvent pas encore en profiter... Pas qu'ils ne soient pas éligibles, mais simplement que la mise à jour rencontre de nombreux problèmes.

Une installation problématique, des bugs en pagaille

L'installation du patch peut ainsi se montrer problématique : il refuse parfois de s'installer, les utilisateurs concernés se voient ainsi contraints de supprimer un dossier temporaire pour régler le problème. La mise à jour KB5034763 sur Windows 10 22H2 ou KB5034765 sur Windows 11 22H2 et Windows 11 23H2 se télécharge sans problème, mais échoue tout simplement lors du redémarrage de l'ordinateur.

Seule parade pour réussir à procéder à la mise à jour dans ce cas : supprimer un dossier caché nommé $WinREAgent en utilisant l'outil nettoyage de disque, en le supprimant manuellement depuis l'explorateur de fichier, ou plus simplement via la ligne de commande en administrateur rmdir /S /Q C:\$WinREAgent

Quand bien même, une fois installée, la mise à jour peut entrainer quelques bugs dont certains sont particulièrement gênants.

On note ainsi un dysfonctionnement de la barre des tâches sur les deux OS. Les icônes d'état du système disparaissent, les applications épinglées s'envolent ou ne se lancent plus du tout, et globalement, la barre des tâches ne répond plus de façon aléatoire.

L'explorateur de fichiers de Windows 11 est également touché par quelques problèmes : il planterait à répétition après la mise à jour, un message évoquant un problème de mémoire qui n'a pas pu être écrite. Heureusement, ce problème est surtout constaté lorsqu'une manette de jeu Xbox est branchée à l'ordinateur.

Il n'y a malheureusement pas de manipulations simples pour corriger ces problèmes et seule la désinstallation de la mise à jour permet d'échapper à ces bugs. Microsoft travaille à la résolution de ces problèmes, qui ne touchent pas toutes les configurations, avec une intégration des correctifs au fil de la mise à jour de mars prochain.