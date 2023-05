Ce mardi, Microsoft a lancé le déploiement de son Patch Tuesday, un correctif qui cible Windows 10 et Windows 11 avec à la clé la résolution de certains bugs, mais aussi et surtout le colmatage de différentes vulnérabilités.

La mise à jour mensuelle se veut plus légère qu'à l'habitude et pourtant elle permet à Microsoft de mettre fin à l'exploitation potentielle de trois failles Zero Day (des vulnérabilités reposant sur des failles jamais identifiées jusqu'à maintenant).

Une vingtaine de failles, dont 3 Zero day

Pour Windows 10, ce sont 19 vulnérabilités qui font l'objet d'un correctif, dont 4 jugées critiques. Elles sont principalement concentrées du côté des protocoles SSPT, Windows OLE, LDAP ou encore Preagmatic General Multicast.

Sur Windows 11, on compte 20 vulnérabilités corrigées, dont là encore 4 critiques identiques à celles repérées sur Windows 10.

A cela s'ajoute la correction de bugs divers, mais également l'arrivée de quelques fonctionnalités. On peut ainsi constater l'intégration d'icônes animées dans la barre des tâches (l'animation s'active au survol du curseur de la souris) ou encore un nouveau bouton de contrôle dans les paramètres de Windows Update.

La mise à jour de Windows en question ne porte pas la même référence selon les plateformes , attention donc à bien vérifier la date de mise à disposition si vous procédez manuellement à leur installation.

Pour Windows 10, la mise à jour porte la référence KB5026361

Pour Windows 11 elle se nomme KB5026368

Pour Windows 11 22H2, elle se nomme KB5026372

Compte-tenu des vulnérabilités corrigées, il est recommandé de procéder à la mise à jour assez rapidement.