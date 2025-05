Sur Windows, une Jump List est un menu généré automatiquement par le système d'exploitation. Ce menu s'affiche lorsque l'utilisateur effectue un clic droit sur l'icône d'un programme situé dans la barre des tâches ou le menu Démarrer.

Le but est d'obtenir une liste de raccourcis et de proposer un accès rapide à des éléments en lien avec l'application. En particulier, des fichiers ou des documents récemment ouverts, diverses fonctionnalités de l'application fréquemment utilisées.

Un bug made in Microsoft sur Windows 10

Après l'installation de la mise à jour KB5052077 de février et les versions ultérieures pour Windows 10, Microsoft indique avoir reçu des signalements concernant l'impossibilité d'afficher la Jump List pour une application.

Microsoft explique que le problème était en rapport avec un déploiement ayant recours à la technologie Controlled Feature Rollout (diffusion par étapes sur les appareils compatibles) et pour faciliter la gestion des comptes en rendant les options associées plus visibles et accessibles.

En l'occurrence, l'intégration des expériences de contrôle de compte au niveau du menu Démarrer de Windows 10 dans son ultime version 22H2.

Pour éviter une contagion sur des appareils supplémentaires, le déploiement en cause a été stoppé fin avril. Le bug supprimant les listes de raccourcis a principalement affecté les éditions Famille et Pro de Windows 10 chez les particuliers.

Dans un contexte sensible

« Le problème a été résolu grâce une modification de service déployée le 25 avril 2025 », écrit Microsoft. « Si vous rencontrez toujours ce problème, assurez-vous que votre appareil est connecté à Internet pour bénéficier de la résolution automatique. » Un redémarrage sera alors nécessaire.

Le souci initié par Microsoft a pu paraître sensible dans le contexte de la fin de support de Windows 10 pour le 14 octobre prochain.