L'obsolescence logicielle est un casse-tête. Mais pour le Defra (Ministère de l'Environnement britannique), c'est un gouffre financier.

Un rapport, livré avec 17 mois de retard, révèle une dépense de 312 millions £ sur deux ans pour moderniser son parc informatique. L'objectif : abandonner Windows 7 (mort en 2020) pour 31 500 laptops. La destination ? Windows 10. Un OS que Microsoft a officiellement abandonné le 14 octobre 2025.

Pourquoi dépenser 312M£ pour un système déjà mort ?

L'urgence était réelle. Le Defra tournait encore sur 31 500 machines sous Windows 7, un OS abandonné en janvier 2020. Un risque de sécurité béant.

Le plan de 312M£ visait à moderniser, à migrer 137 applications "legacy" et à corriger 49 000 vulnérabilités critiques. La migration vers Windows 10 était l'objectif. Mais le temps administratif est lent. Très lent. Le programme de deux ans s'est achevé après que Microsoft ait lui-même débranché son OS phare.

La situation est-elle vraiment réglée ?

Le Defra a dépensé une fortune pour se retrouver exactement au même point : avec un parc informatique obsolète. Ces 31 500 PC sont maintenant dépendants du programme ESU (Extended Security Updates) de Microsoft, qui offre un sursis (gratuit la première année, jusqu'en octobre 2026).

Et le rapport admet qu'il reste 24 000 autres "appareils" (des ordinateurs et autres serveurs) et 26 000 smartphones à remplacer. Beaucoup n'étaient même pas éligibles à Windows 10, encore moins à Windows 11.

Quel est le plan maintenant ?

Le ministère se retrouve piégé. Il doit déjà planifier la prochaine migration (vers Windows 11 ou autre) pour ces 31 500 machines, afin de garantir un minimum de sécurité.

Cette affaire est un cas d'école de l'obsolescence programmée subie, où la lenteur administrative se heurte au cycle de vie des produits. Le ministère parle de migrer vers le cloud, mais les précédents échecs informatiques du gouvernement britannique (projets NHS ou e-borders, coûtant des milliards) n'incitent pas à l'optimisme. Le fiasco de la fin de Windows 10 ne fait que commencer.

Foire Aux Questions (FAQ)

Windows 10 est-il vraiment mort ?

Oui, le support officiel gratuit s'est arrêté le 14 octobre 2025. Microsoft ne fournit plus de mises à jour de sécurité, sauf via le programme ESU (Extended Security Updates).

Pourquoi le Defra n'est-il pas passé à Windows 11 ?

Le rapport suggère que beaucoup de leurs machines n'étaient même pas éligibles à Windows 10, et donc encore moins à Windows 11 (qui demande des prérequis stricts comme TPM 2.0). La migration vers Windows 10 était déjà un défi.

Qu'est-ce que le programme ESU ?

ESU (Extended Security Updates) est un programme de sursis. Microsoft offre une année de mises à jour de sécurité gratuites (jusqu'en octobre 2026) pour Windows 10. Après cela, il faudra payer.