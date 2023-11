Si Microsoft n'a pour le moment pas l'intention de revenir sur la date de fin de support de Windows 10 fixée au 14 octobre 2025, la surprise est que ce système d'exploitation continue de profiter de nouveautés et d'options introduites dans Windows 11.

C'est également le cas du côté des administrateurs et pour la mise en place de stratégies de déploiement des mises à jour. Dans les entreprises, les administrateurs vont ainsi être en mesure de choisir comment les mises à jour mensuelles optionnelles sont mises à la disposition des utilisateurs via Windows Update for Business.

Microsoft souligne que de telles mises à jour font partie de la maintenance régulière des appareils. Le paramétrage se fait avec " Enable optional updates " en tant que stratégie de groupe ou fournisseur de services de configuration.

Après Windows 11 en août dernier

Hors du contexte des mises à jour de sécurité, il est possible d'opter pour la réception automatique des dernières mises à jour optionnelles, seulement les dernières mises à jour cumulatives optionnelles, ou de laisser les utilisateurs sélectionner les mises à jour optionnelles à recevoir.

Si le choix est laissé aux utilisateurs de Windows 10 dans l'entreprise, ils auront notamment la possibilité d'activer l'option visant à obtenir les dernières mises à jour dès qu'elles sont disponibles.

Avec Windows 11, c'est depuis l'été dernier que ce genre de contrôle pour les administrateurs a fait son apparition, que ce soit via Windows Update for Business ou Windows Server Update Services. Pour Windows 10, la stratégie est disponible dans le cadre de la mise à jour optionnelle de novembre 2023.