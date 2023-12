Le support de Windows 10 prendra fin le 14 octobre 2025. Même s'il est actuellement - et assez largement - le système d'exploitation Windows le plus utilisé, Microsoft n'a pas l'intention de revenir sur cette échéance.

Pour autant, et comme cela avait été le cas avec Windows 7, le groupe de Redmond va proposer des Extended Security Updates (ESU) dans le cadre d'un programme éponyme. Il permettra d'obtenir des mises à jour de sécurité critiques et importantes après 2025.

La surprise est que pour la première fois, un tel programme ESU concernera également le grand public, et pas uniquement les entreprises et les professionnels. Par contre, c'est un programme qui demeure payant.

En attente de détails pour les ESU avec Windows 10

Le prix à payer n'est pas précisé pour le moment, tout en sachant qu'il s'agira d'un service d'abonnement annuel après la fin de support. L'engagement annuel sera renouvelable pour trois ans. De quoi permettre une prolongation artificielle du support jusqu'en octobre 2028.

" Le programme ESU offre aux particuliers et aux entreprises de toutes tailles la possibilité de prolonger l'utilisation des PC Windows 10 au-delà de la date de fin de support de manière plus sécurisée. […] De plus amples informations, notamment sur les tarifs, seront communiquées ultérieurement ", écrit Microsoft.

Avec Windows 7 en édition Pro, une entreprise devait débourser 50 dollars par appareil la première année du programme ESU, deux fois plus la deuxième année, quatre fois plus la troisième et dernière année supplémentaire. Ce prix était moitié moins élevé par appareil avec Windows 7 Enterprise (licences en volume).

Sans surcoût dans des cas particuliers

" Bien que nous recommandions fortement de passer à Windows 11, nous comprenons que certaines circonstances peuvent vous empêcher de remplacer vos appareils Windows 10 avant la date de fin du support. C'est pourquoi Microsoft proposera des mises à jour de sécurité étendues. "

Du côté des entreprises, à noter que les abonnements Windows 365 comprennent les ESU sans surcoût pour les appareils Windows 10 associés aux PC Windows 11 dans le cloud. Il en sera de même pour les instances Windows 10 dans les environnements Azure Virtual Desktop.