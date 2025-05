La date de fin de support de Windows 10 est fixée au 14 octobre 2025. Pour les applications Microsoft 365 sur les appareils équipés de Windows 10 après cette date butoir, le groupe de Redmond a été quelque peu confus dans les explications publiées sur des pages d'aide.

Il a ainsi d'abord été expliqué que les applications Microsoft 365 ne seront plus prises en charge et qu'il sera nécessaire de passer à Windows 11 pour être en mesure de les utiliser.

Dans le même temps, Microsoft a souligné que les applications Microsoft 365... continueront de fonctionner comme avant après la fin du support de Windows 10, avec toutefois le risque de problèmes de performances et de fiabilité au fil du temps.

Dans l'intérêt de maintenir votre sécurité

Désormais, Microsoft recommande fortement une mise à niveau vers Windows 11, tout en ajoutant que des mises à jour de sécurité pour Microsoft 365 sur Windows 10 seront fournies pendant un total de trois ans après la fin de support du système d'exploitation, soit plus précisément jusqu'au 10 octobre 2028.

La menace d'une dégradation des performances plane toujours, mais il ne sera manifestement pas à redouter des vulnérabilités de sécurité non comblées. Du moins pour les applications Microsoft 365.

Par son initiative, Microsoft dit agir « dans l'intérêt de maintenir votre sécurité pendant votre mise à niveau vers Windows 11 ».

En parallèle du programme ESU

Il n'y a probablement pas de hasard, sachant que Microsoft a prévu un programme ESU (Extended Security Updates) afin de bénéficier de mises à jour de sécurité critiques et importantes à destination de Windows 10 après le 14 octobre 2025.

Les professionnels devront débourser 61 dollars par an et par appareil pour la première année supplémentaire, puis le double la deuxième année et le quadruple pour la troisième année. Ce programme sera aussi ouvert aux particuliers et au prix de 30 $ pour une seule et unique année supplémentaire.