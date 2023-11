Voilà qui est inattendu, même si ce n'est pas une information officielle pour le moment. Selon Windows Central, Microsoft prévoit de proposer son assistant d'IA au quotidien Copilot dans Windows 10. L'implémentation serait similaire à celle dans Windows 11.

Le cas échéant, Copilot (notamment animé par Bing Chat) serait accessible depuis le Bureau de Windows 10, via la barre des tâches et un raccourci clavier. Dans le contexte de Windows 11, Copilot est assimilé à une assistance IA centralisée pour gagner du temps et pour la productivité.

En s'appuyant sur des données à disposition pour une personnalisation, Copilot permet de répondre à des questions précises, résumer des textes longs, ou pour contrôler des paramètres et apporter une aide visant à résoudre des problèmes touchant un PC.

L'IA plus importante que Windows

Rappelons que Copilot pour Windows 11 (en preview) n'est pas encore proposé en Europe. Une absence qui est en rapport avec le règlement sur les marchés numériques (Digital Markets Act), auquel doit se conformer Microsoft avec Windows d'ici le 6 mars prochain.

L'éventuelle introduction de Copilot dans Windows 10 se ferait dans le cadre de la diffusion d'une mise à jour qui serait pour bientôt, d'après Windows Central. Microsoft tiendrait alors compte du fait que ce système d'exploitation, dont la fin de support est programmée au 14 octobre 2025, est actuellement largement majoritaire sur les ordinateurs équipés de Windows.

Copilot interagit avec les paramètres de Windows 11 grâce à des plugins. Des plugins tiers vont prochainement débarquer. De fait, les développeurs seront davantage intéressés et motivés s'ils peuvent toucher les nombreux utilisateurs de Windows 10.

Vers une prolongation pour Windows 10 ?

Toujours selon Windows Central, Microsoft aurait l'intention de faire profiter Windows 10 de certaines nouvelles fonctionnalités et nouveaux services réservés à Windows 11. Un rétroportage qui ne concernait donc pas seulement Copilot.

Ce changement stratégique pourrait s'accompagner d'une éventuelle prolongation de la durée de vie de Windows 10. Des discussions à ce sujet seraient ainsi en cours. Pour d'autres considérations, une telle prolongation est souhaitée dans le cadre d'une pétition en ligne.

Si tout se goupille de la sorte, pas sûr que les fabricants d'ordinateurs seront enchantés, alors que le marché du PC est dans une passe difficile. Leur voix pourrait aussi peser.