Microsoft a finalement appliqué la fin annoncée de son système d'exploitation phare, Windows 10, au 14 octobre 2025. Passé ce jour, plus aucune mise à jour de sécurité n'est disponible, sauf pour les participants du programme ESU (Extended Security Update) qui ont droit à 1 an de support supplémentaire proposé à titre gracieux par Microsoft, mais qui devront payer au delà.

Une migration vers Windows 11 semble donc inévitable. Pourtant, une édition spéciale, presque secrète, de l'OS continue de faire de la résistance : Windows 10 LTSC, dont la dernière version sera supportée jusqu'en 2031.

Qu'est-ce que Windows 10 LTSC exactement ?

LTSC est l'acronyme de "Long-Term Servicing Channel". Il s'agit d'une version Entreprise de Windows 10, pensée pour des environnements critiques où la stabilité prime sur les nouvelles fonctionnalités. Contrairement aux versions grand public qui reçoivent des mises à jour de fonctionnalités régulières, une version LTSC est, en quelque sorte, gelée dans le temps.

Elle ne reçoit que les correctifs de sécurité essentiels pendant une période de support fixe de 10 ans. La dernière mouture, sortie en 2021, est basée sur la version Windows 10 21H2. Cela signifie qu'elle est déjà très proche de l'expérience utilisateur finale de Windows 10, mais sans les ajouts plus récents comme Copilot. Microsoft ne destine pas cette version au grand public, mais à des appareils spécifiques comme des distributeurs automatiques ou des systèmes de contrôle industriel.

Quelle expérience utilisateur attendre de cette version ?

À l'usage, Windows 10 LTSC ressemble... à Windows 10. Mais en plus propre. L'utilisateur bénéficie d'une expérience épurée, débarrassée des applications préinstallées superflues et des fonctionnalités gadget qui peuvent alourdir le système. C'est un système d'exploitation qui va droit au but, focalisé sur la performance et la fiabilité.

Le navigateur Edge basé sur Chromium est bien présent, mais le plus gros changement est l'absence du Microsoft Store et des applications qui en dépendent. Cela peut compliquer l'installation de certains logiciels, bien que des solutions existent en ligne pour réactiver le Store. Le principal défi reste cependant l'acquisition et l'activation, car cette licence n'est pas vendue directement aux particuliers.

Est-ce une bonne idée de l'installer sur son PC ?

L'idée est séduisante. Continuer sur un système familier et fonctionnel, tout en bénéficiant des mises à jour de sécurité, est un argument de poids. Pour ceux dont le matériel n'est pas compatible avec Windows 11, ou qui redoutent le passage à Linux, LTSC semble être la solution miracle pour prolonger la vie de leur machine.

Cependant, il faut être conscient des risques. Trouver une image ISO officielle est difficile, obligeant à faire confiance à des sources tierces. L'activation sera très probablement illégitime pour un particulier. Et même si le support des logiciels populaires devrait perdurer, rien ne garantit que les applications futures fonctionneront de manière optimale. C'est une voie réservée aux utilisateurs avertis, prêts à assumer les inconvénients pour rester sur leur OS de prédilection.

Foire Aux Questions (FAQ)

Le support de Windows 10 LTSC est-il vraiment assuré jusqu'en 2031 ?

Oui, la version "Windows 10 Enterprise LTSC 2021" bénéficie d'un support officiel de la part de Microsoft qui s'étend jusqu'en janvier 2031 pour ce qui est des mises à jour de sécurité. C'est une garantie de longévité bien supérieure à la version grand public.

Peut-on installer des jeux ou des logiciels classiques sur LTSC ?

Absolument. La grande majorité des logiciels qui fonctionnent sur Windows 10 classique (via des installateurs .exe par exemple) sont parfaitement compatibles avec la version LTSC. La seule restriction notable concerne les applications qui sont exclusivement distribuées via le Microsoft Store, celui-ci étant absent par défaut.

Est-il légal d'installer Windows 10 LTSC en tant que particulier ?

L'utilisation de Windows 10 LTSC est régie par les contrats de licence en volume de Microsoft, qui sont destinés aux entreprises et organisations. Obtenir et activer une licence en dehors de ce cadre n'est généralement pas conforme aux conditions d'utilisation définies par Microsoft pour ce produit spécifique.