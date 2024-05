Dans le cadre des premiers Patch tuesday de l'année déclenchés par Microsoft le 9 janvier dernier sur Windows 10 et 11, on voyait apparaitre certains bugs. Si Microsoft a rapidement corrigé les problèmes les plus évidents, elles ont été suivies par des mises à jour de sécurité afin de combler une faille critique qui permettait le contournement du chiffrement de Bitlocker.

Lancés sous la forme d'une mise à jour WinRE (Windows Recovery Environment), les correctifs ont malheureusement également introduit un bug dans Windows 10 et 11. Microsoft a ainsi partagé le fait qu'un espace insuffisant sur la partition de récupération pouvait amener l'apparition d'un message d'erreur "0x80070643 – ERROR_INSTALL_FAILURE" pendant l'installation.

La marque avait rassuré en premier lieu en indiquant qu'un correctif était en préparation... Puis Microsoft indiquait que les personnes ne disposant pas d'une partition pensée pour WinRE pouvaient finalement s'en passer... Microsoft expliquait qu'il fallait, dans les grandes lignes, allouer 250 Mo d'espace stockage supplémentaire à la partition de récupération afin d'éviter le message d'erreur.

Sur Windows 10, il faudra vous débrouiller seuls

Finalement 3 mois plus tard, Microsoft admet qu'il ne sera pas possible de corriger le tir au fil d'une quelconque mise à jour et que les utilisateurs devront procéder eux-mêmes à la manipulation. Seuls les utilisateurs de Windows 10 sont concernés puisque Microsoft semble avoir trouvé une solution pour Windows 11, une mise à jour étant prévue prochainement.

Microsoft indique ainsi la procédure à suivre sous Windows 10 pour corriger le bug :