Microsoft l'a annoncé avec fracas : Windows 10 est en fin de vie et l'échéance approche à grands pas... Il faut dire que Windows 11 est disponible depuis déjà 2 ans maintenant, et que Microsoft planche sur Windows 12 qui pourrait arriver assez rapidement sur le marché...

Le géant américain vient ainsi de relancer une campagne assez agressive de communication en diffusant des diapositives invitant les utilisateurs qui le peuvent à basculer vers Windows 11 avant qu'il ne soit trop tard.

Microsoft insiste un peu plus, mais c'est pour votre sécurité

La situation est complexe pour Microsoft : actuellement plus de 70% du parc informatique mondial opère depuis Windows 10. Et pour ne pas arranger la situation : Windows 11 demande aux utilisateurs une configuration relativement récente avec une puce TPM 2.0, un secureboot et n'est compatible qu'avec certains processeurs...

De fait, difficile pour les utilisateurs de procéder à un renouvellement de matériel simplement pour profiter des améliorations de Windows. D'autant que le changement fait peur lorsqu'il s'agit de l'OS : Microsoft a déjà lourdement déçu par le passé et une majorité d'utilisateurs reste frileuse à l'idée d'évoluer vers Windows 11.

Quoiqu'il en soit, Windows 10 ne profitera plus d'aucun support d'ici 2025 et Microsoft profite de cet ultimatum et des risques sécuritaires qui se profilent pour encourager vivement les utilisateurs à installer Windows 11.

Cela se présente sous la forme de 4 panneaux qui s'affichent en plein écran au démarrage des ordinateurs sous Windows 10. La première diapositive insiste sur le fait que la bascule vers Windows 11 est gratuite, la seconde précise que la bascule est facile et qu'il est possible de continuer à utiliser son ordinateur pendant la migration, la troisième liste les avantages de Windows 11 et la dernière offre le choix final de rester sous W10 ou de basculer vers le nouvel OS.

Comme toujours cette communication reste assez intrusive et assez lourde de la part de Microsoft. Peut-être la marque aurait-elle réussi son coup sans imposer une fiche technique aussi contraignante... En l'état, Microsoft va laisser des millions d'appareils à risque sur la touche d'ici 2025, l'occasion peut-être de voir des alternatives émerger ?