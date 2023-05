Microsoft annonçait, il y a quelques semaines, la fin des mises à jour de fonctionnalités à destination de Windows 10 précisant ainsi que Windows 10 22H2 serait la dernière version de l'OS disponible. Si comme toujours, l'abandon de l'OS ne concerne pas les mises à jour de sécurité, il n'en est pas de même concernant les fonctionnalités.

Néanmoins, Microsoft fait une entorse à ses traditions et indique que le service de maintenance serait toujours d'actualité avec des mises à jour cumulatives lors de chaque Patch Tuesday.

Windows 10 : de nouvelles fonctionnalités malgré tout

Sur le canal Release Preview de Windows 10, le prochain patch étonne ainsi en proposant deux nouveautés mineures, qui laissent ainsi la porte ouverte à un déploiement continu de fonctionnalités sur l'ancien OS de Microsoft malgré l'absence de nouvelles versions majeures.

Le patch KB5026435 qui fait basculer Windows 10 vers la version 19045.3030 voit ainsi des modifications dans la zone de recherche située dans la barre des tâches qui peut désormais s'adapter plus facilement à l'environnement et voit la taille de ses icônes changer en fonction des besoins. L'autre nouveauté se trouve dans les notifications toast de haute priorité : on peut désormais en afficher 4 en simultanée.

Des nouveautés qui ne vont donc pas révolutionner l'expérience sous Windows 10, mais qui prouvent que Microsoft continuera d'entretenir Windows 10 pendant plus longtemps que prévu, situation qui s'explique sans doute par le manque d'enthousiasme des utilisateurs à basculer vers Windows 11.