Suite à la publication de son Patch Tuesday du mois d'octobre, Microsoft confirme pour Windows 10 un problème de plantage qui affecte les services de stockage cloud OneDrive et OneDrive for Business. En cause, la mise à jour KB5018410 (ou plus) pour Windows 10 version 22H2, 21H2, 21H1 et 20H2.

Pour les utilisateurs concernés, Microsoft indique que OneDrive peut se fermer de manière inattendue et avec l'affichage d'une erreur. Un tel plantage peut se produire lors de l'exécution de certaines actions. Le groupe de Redmond évoque notamment la déconnexion ou le fait de dissocier un compte dans l'application de synchronisation Microsoft OneDrive.

Le problème peut également survenir si des utilisateurs essaient de dissocier les sites ou les dossiers des sites Microsoft SharePoint ou Microsoft Teams afin d'empêcher une synchronisation avec leur appareil. Des tentatives de désinstallation de l'application de synchronisation OneDrive peuvent en outre se solder par un échec.

Installation manuelle d'un correctif

En guise de solution, Microsoft propose une mise à jour hors cycle KB5020953. Il s'agit d'une mise à cumulative, mais elle n'est toutefois pas proposée via Windows Update et ne s'installera donc pas automatiquement.

Pour le moment et dans le cadre d'une installation manuelle, la mise KB5020953 est seulement disponible par le biais du Catalogue Microsoft Update. Les entreprises ont la possibilité de procéder à une importation manuelle dans Windows Server Update Services (WSUS) et Microsoft Endpoint Configuration Manager.

" Si vous ne rencontrez pas le problème avec la fermeture inopinée de l'application Microsoft OneDrive, vous n'avez pas besoin d'installer la mise à jour hors cycle ", souligne Microsoft.

Après Windows 10 22H2

Rappelons que depuis le Patch Tuesday d'octobre, Microsoft a débuté le déploiement de la version 22H2 de Windows 10 via Windows Update. Actuellement, cette mise à jour annuelle de Windows 10 est proposée pour les utilisateurs qui sollicitent une recherche des mises à jour.

Windows 10 22H2 s'installe de manière très rapide et son contenu demeure assez énigmatique. Microsoft ne précise pas les éventuelles fonctionnalités qui sont activées.