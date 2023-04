C'est un problème qui nous renvoie presque 3 ans en arrière : en juin 2020, une mise à jour de Windows 10 faisait apparaitre un bug de communication entre l'OS et les imprimantes.

Un problème qui perdure au fil des années

Au fil de quelques correctifs, Microsoft avait réussi à résoudre le problème, malheureusement, ce dernier revient régulièrement, et depuis deux semaines et la livraison du dernier Patch Tuesday, certains utilisateurs sont de nouveau concernés par des problèmes d'imprimante avec Windows 10.

En marge d'importants correctifs de sécurité, le patch KB5025221 délivré par Microsoft amène également plusieurs problèmes. L'un d'entre eux fait que Windows détecte parfois de façon incorrecte les imprimantes connectées en USB et les considère en tant que périphériques multimédias. En conséquence, ces périphériques n'ont pas accès au service de transfert de fichiers d'impression et il est impossible pour les utilisateurs concernés d'utiliser leur imprimante directement depuis Windows.

Parfois, la prise en charge se veut partielle, notamment sur les imprimantes tout-en-un, avec la possibilité d'imprimer, mais l'incapacité d'exploiter le scanner intégré. On ne sait pas encore à quel point le problème est répandu ni quels modèles exacts d'imprimantes sont concernés, malgré tout on a pu voir deux références de Brother citées sur les forums de Reddit ( DCP-L2540DW et HL-L3210CW).

Sans intervention de Microsoft pour le moment, la seule option pour les utilisateurs est de désinstaller la mise à jour en attendant qu'un nouveau patch vienne corriger le tir.