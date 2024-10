Difficile de comprendre la réelle logique derrière la gestion des différentes versions de Windows chez Microsoft.

Cela fait des mois que la marque insiste auprès des utilisateurs pour les faire basculer vers Windows 11, martelant la fin du support de W10 et la nécessité de changer de PC.

Pourtant, en marge du déploiement (chaotique) de Windows 11 24H2, les utilisateurs de Windows 10 ne sont pas oubliés et profitent ainsi de mises à jour de contenu.

C'est ainsi que Microsoft tente de convaincre les utilisateurs de Windows 10 : en leur distillant quelques morceaux choisis de Windows 11... La prochaine mise à jour de W10 proposera ainsi quelques fonctionnalités propres à Windows 11.

Il sera question de l'ajout d'un bouton "copier le fichier" dans le menu de partage, ou encore la prévisualisation des informations des documents spécifiés. De petites fonctionnalités qui se veulent pratiques au quotidien.

Les utilisateurs de Windows 10 profiteront également d'une refonte partielle de certains menus des Paramètres du PC, notamment l'affichage détaillé de la carte graphique, ou la configuration système.

Jusqu'à la fin du support de Windows 10 programmé pour octobre 2025, Microsoft pourrait ainsi transformer progressivement l'OS pour le rapprocher de Windows 11 et encourager à la bascule... Preuve qu'il est possible d'encore faire évoluer son système malgré tout, et surtout sans laisser des millions de PC sur la touche.