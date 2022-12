La publication de la dernière mise à jour majeure à destination de Windows 11, 22H2 continue de faire débat. Très rapidement après le déploiement, les joueurs rapportaient une chute de performances dans les jeux vidéo. Il aura fallu plusieurs semaines à Microsoft pour proposer une solution, qui se veut toutefois imparfaite d'après plusieurs retours.

Le gestionnaire des tâches devient inutilisable

En marge de ces problèmes, certains utilisateurs rapportent des problèmes rencontrés au niveau du gestionnaire des tâches.

La mise à jour KB5020044 de Windows 11 22H2 apporte des instabilités dans le Task Manager. On assiste à différents problèmes allant d'un affichage dans des couleurs inhabituelles, des clignotements, ou plus grave, des erreurs d'affichage qui rendent le gestionnaire de tâches complètement illisible et inutilisable.

Il est heureusement possible de contourner le problème en allant sélectionner l'affichage du mode clair ou thème sombre par défaut. Le bug ne concerne que les utilisateurs qui n'ont pas configuré de thème personnalisé dans Windows 11.