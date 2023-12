Une fois n'est pas coutume, les mises à jour de Windows entrainent différents problèmes et avec Windows 11 2023 23H2, ils sont suffisamment nombreux et handicapants pour que Microsoft revienne dessus et avertisse ses utilisateurs de ne pas procéder à la mise à niveau manuellement.

Une fois de plus, c'est Copilot, l'assistant dopé à l'intelligence artificielle qui poserait le gros des problèmes. Au lieu d'aider les utilisateurs dans leurs tâches, un bug présent dans la version préliminaire du module amène tout l'inverse.

Copilot encore pointé du doigt

Le bug en question entraine un déplacement des icônes du bureau entre les moniteurs, des problèmes d'alignement des icônes et tout un tas d'autres problèmes de performances et d'affichage.

Ce sont principalement les stations équipées de plusieurs moniteurs qui sont concernées par les problèmes, au point d'entrainer des confusions chez les usagers ou leur faire perdre leur temps à chercher leurs raccourcis ou dossiers sur leurs écrans.

Pour les utilisateurs ayant déjà procédé à la mise à jour, certains évoquent la disparition pure et simple de Copilot.

Microsoft a repéré l'origine du problème localisée dans la version 19045.3758 (KB5032278) de Windows 11. Un correctif est en cours de préparation avec un déploiement que Microsoft annonce rapide.