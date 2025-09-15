C'est la fin d'une longue attente. Microsoft a officiellement levé le blocage qui empêchait l'installation de la mise à jour Windows 11 24H2. Le bug bloquant était un problème de compatibilité tenace, au risque de plonger certains appareils dans un silence total.

Un silence radio forcé pour des PC

L'installation de la dernière version de Windows et, soudainement, plus aucun son ne sort de l'ordinateur. Ni des haut-parleurs intégrés, ni du casque Bluetooth. C'est la mésaventure expérimentée par des utilisateurs d'appareils équipés de la technologie Dirac Audio.

Le conflit provenait d'un fichier cridspapo.dll et entraînait une perte totale de l'audio après le passage à la version 24H2 de Windows 11. Dirac Audio, une technologie d'optimisation audio similaire à ce que proposent Dolby ou DTS, se retrouvait complètement paralysée, rendant muettes les applications natives et tierces.

Une frustration pour des utilisateurs

Face aux retours d'utilisateurs et aux critiques, Microsoft n'a pas eu d'autre choix que de mettre en place un « safeguard hold » dès le mois de décembre 2024. Une manière d'éviter que le problème ne s'étende.

Les machines identifiées comme potentiellement affectées ne se voyaient tout simplement pas proposer la mise à jour 24H2 via Windows Update. Une mesure de précaution nécessaire, mais qui a laissé de côté une partie du parc informatique pendant de longs mois.

Le correctif enfin déployé, la mise à jour libérée

Le fin mot de l'histoire est arrivé la semaine dernière. Microsoft a annoncé la levée du blocage, la situation étant désormais résolue. La solution prend la forme d'un nouveau pilote, distribué directement par le biais de Windows Update.

« Une nouvelle version du pilote a été mise à disposition via Windows Update, ce qui corrige ce problème. Nous vous recommandons d'installer la dernière mise à jour de sécurité pour votre appareil, car elle contient d'importantes améliorations et des résolutions de problèmes », écrit Microsoft.

Le cas échéant, la mise à jour Windows 11 24H2 devrait apparaître. Microsoft précise qu'un délai de quelques heures peut être nécessaire. Un simple redémarrage de l'ordinateur pourrait accélérer le processus.