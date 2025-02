Depuis fin janvier dernier et pour le déploiement de la version 24H2 de Windows 11 via Windows Update, Microsoft a enclenché la disponibilité générale. Elle fait suite au début de la mise à jour automatique depuis les versions 23H2 et 22H2 de Windows 11.

Pour autant, il existe encore des bugs bloquants et les appareils concernés ne seront pas en mesure d'installer Windows 11 24H2 par le biais de Windows Update, tant que les problèmes en rapport n'auront pas été résolus. Avec de telles configurations, Microsoft recommande de ne pas tenter la mise à jour manuelle.

Un problème a notamment pu ennuyer et agacer les propriétaires de modèles d'ordinateurs portables X415KA et X515KA d'Asus depuis de longs mois. Un rapport de bug à ce sujet avait officiellement été ouvert le 18 octobre 2024.

Une mise à jour firmware prise en charge

Depuis seulement quelques jours, Microsoft considère que le bug pour ces ordinateurs Asus est résolu. La correction passe par le déploiement d'une mise à jour du BIOS fournie par Asus. Elle signifie ainsi la fin des écrans BSOD et des messages d'erreur indiquant que l'installation de Windows 11 24H2 ne pouvait pas se poursuivre.

Disponible via Windows Update, la mise à jour du BIOS est cataloguée comme une mise à jour critique. Microsoft précise que si sa mesure de protection - ou de blocage - reste en place, elle sera progressivement levée à mesure que davantage d'appareils recevront la mise à jour critique.

Pour connaître la liste des problèmes identifiés avec la version 24H2 de Windows 11, il est possible de se rendre sur cette page de Microsoft.