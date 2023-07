Une fois de plus, Microsoft opère une refonte de l'explorateur de fichiers de Windows 11, l'occasion de véritablement différencier son dernier OS de Windows 10 dont il héritait une grande partie des fonctionnalités.

Windows 11 se paie ainsi un nouvel explorateur de fichier plus sobre, mais également plus fonctionnel. Ces changements sont notables à plusieurs titres, le principal étant que l'explorateur de fichiers est sans conteste l'application de Windows la plus utilisée et qu'elle s'adresse à tous les utilisateurs, particuliers comme professionnels.

Des évolutions bienvenues

Microsoft a donc planché sur le sujet pour proposer suffisamment de nouveautés visant à rendre l'expérience utilisateur plus souple et fluide, tout en ne chamboulant pas trop les habitudes de chacun, tant dans les manipulations que visuellement. À ce titre, Microsoft parle plutôt d'un "explorateur de fichiers modernisé".

On y trouve donc un nouveau volet des détails avec un ensemble fourni d'informations, ainsi qu'une barre d'adresse et un champ de recherche bien plus performants.

Le volet de détails présente une vignette du fichier et si possible, une prévisualisation. On y retrouve un bouton de partage, les dates de création et modification, ainsi que des informations annexes comme l'email dont il a pu être tiré par exemple.

La nouvelle barre d'adresse propose de différencier les fichiers locaux des fichiers cloud. Via l'intégration de OneDrive, on peut également immédiatement visualiser, via une icône si le fichier est synchronisé ou non, et s'ils sont en cours, un indice de pourcentage de transfert est automatiquement affiché.

Ces améliorations sont actuellement en test auprès des insiders dans les Build 22621.2050 et 22631.2050. Elles pourraient être déployées à plus large échelle dans la mise à jour d'automne prochain.