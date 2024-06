Microsoft souhaite réviser le Menu Démarrer de Windows 11, considéré par nombre d'utilisateurs comme peu pratique.

Mais plus qu'une véritable refonte, il s'agit surtout de proposer une nouvelle organisation avec l'intégration, notamment, d'un volet dédié à la fonctionnalité Mobile Connecté.

Depuis plusieurs mois, Microsoft met en avant cette fonctionnalité qui propose de créer un lien entre le smartphone de l'utilisateur et son PC pour accéder aux fichiers, transférer les appels, et même proposer une fonctionnalité de mode miroir pour piloter son appareil depuis l'écran du poste de travail sans ne plus avoir à le manipuler.

Microsoft met ainsi en avant trois fonctionnalités principales : Connectivité sans effort, communication unifiée et continuité de l'expérience.

Les utilisateurs auront ainsi directement accès au niveau de charge de la batterie de leur appareil, un raccourci permettra d'accéder aux messages téléphoniques, appels et photos, et il sera possible de reprendre son activité mobile directement sur son PC.

Ce nouveau menu démarrer devrait être déployé dans les semaines qui viennent.