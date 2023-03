Avec la gestion des applications et notamment les applications par défaut sur Windows 11, Microsoft fait miroiter une amélioration dans le cadre d'une série d'engagements. C'est indirectement l'aveu d'un problème à ce niveau, après de nombreuses critiques.

Via un URI (Uniform Resource Identifier), Windows 11 va introduire un nouveau lien profond vers les paramètres pour les applications par défaut. Il s'agira d'amener directement les utilisateurs à l'endroit idoine pour la modification des paramètres.

Ce pourra être la page des paramètres en rapport avec une application comme le navigateur Microsoft Edge, et pour la configuration des différents types de fichiers à ouvrir avec une telle application. En perspective, moins de prise de tête quand il faut trouver où modifier l'application utilisée par Windows 11 pour ouvrir des fichiers PDF, par exemple.

Avec la version 23H2 de Windows 11 ?

Une nouvelle API accessible publiquement permettra par ailleurs aux applications d'épingler des vignettes (tuiles) principales ou secondaires dans la barre des tâches. L'expérience proposée pour l'utilisateur s'appuiera sur une demande de confirmation avant de procéder.

Microsoft parle d'une expérience utilisateur de confiance, dans le but de clarifier ce qui est demandé à être épinglé, ainsi que pour valider au préalable et de manière transparence cette action. Une sorte de choix éclairé de l'utilisateur.

Les applications tierces fonctionnant sur Windows 11 et les propres applications de Microsoft seront concernées de la même manière par les méthodes proposées. Elles feront d'abord leur apparition dans le canal Dev de Windows Insider, au cours des prochains mois.

Microsoft parle de responsabilité

" Nous avons la responsabilité de veiller à ce que les choix des utilisateurs soient respectés. Nous avons pris et continuerons de prendre des mesures pour limiter les modifications non demandées des choix d'un utilisateur et nous prévoyons d'en faire plus dans le courant de l'année ", écrit Microsoft.

Gage également aux développeurs d'en prendre note. À voir si tout cela aidera au final à véritablement résoudre les soucis avec les applications par défaut dans Windows 11.