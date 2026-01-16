Suite au déploiement du premier Patch Tuesday de 2026, Microsoft confirme l'existence d'un nouveau bug affectant Windows 11. Une mise à jour cumulative KB5073455 empêche certains appareils de s'arrêter ou d'entrer en veille prolongée, les forçant à redémarrer de manière inopinée à la place.

Quelle est l'origine du problème et qui est concerné ?

Le dysfonctionnement est directement lié à une fonctionnalité de sécurité. Le bug se manifeste sur les appareils avec l'activation explicite de System Guard Secure Launch. Basée sur la virtualisation, cette mesure de protection est conçue pour sécuriser le processus de démarrage contre les menaces au niveau du firmware et les malwares de type rootkit.

Selon les informations fournies par Microsoft, le problème touche la version 23H2 de Windows 11, ce qui écarte bon nombre d'appareils. En rappelant qu'actuellement, c'est la version 25H2 qui est la plus à jour.

En outre, Microsoft fait mention d'un bug uniquement pour les éditions Enterprise et IoT de Windows 11 (23H2). A priori, le grand public ne devrait ainsi pas connaître la frustration générée par le bug...

Dans l'attente du patch du patch

En attendant un correctif idoine, Microsoft fournit une solution de contournement temporaire pour forcer l'arrêt du système. Rien de magique, les utilisateurs affectés sont invités à ouvrir l'invite de commandes (cmd) et à taper la commande shutdown /s /t 0, puis à appuyer sur Entrée.

La situation est par contre plus complexe pour la mise en veille prolongée. Microsoft reconnaît qu'il n'existe aucune solution de contournement pour le moment. La recommandation est alors de bien sauvegarder le travail, et d'éteindre l'appareil pour ne pas risquer une perte de données due à une batterie vide.