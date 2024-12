Si vous ne parvenez pas à mettre à jour Windows 11 depuis quelques jours, sachez que la situation est connue : Microsoft a confirmé la présence d'un bug qui bloque actuellement plusieurs fonctionnalités au sein de l'OS, notamment le processus Windows update.

Ce sont les mises à jour KB5044284 et KB5046617 de Windows 11 24H2 qui sont à l'origine du problème, lorsqu'elles ont été installées à partir d'une clé USB ou d'un disque. Malheureusement, on retrouve également ces bugs sous W11 23H2 et 22H2 mais ces derniers entrainent d'autres dysfonctionnements.

Au rayon des problèmes introduits par ce bug : blocage du menu démarrer, impossibilité de se connecter en WiFi, mises à jour systématiquement bloquées entre 60 et 70% du processus... Et quand bien même l'installation parviendrait à se finaliser, elle n'est finalement pas reconnue par Windows qui impose un redémarrage.

Microsoft a conscience des problèmes et identifié le bug, la firme recommande ainsi de passer directement à la mise à jour de sécurité de décembre 2024 publiée ce 10 décembre. Mais cela ne concerne que celles et ceux dont l'OS n'est pas déjà concerné par le bug... Pour ceux qui souffrent des problèmes évoqués, il faudra se montrer patient, Microsoft travaillant activement à résoudre la situation.