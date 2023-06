Windows 11 peine encore à s'installer chez les utilisateurs et pour cause : le système de Microsoft impose une configuration matérielle récente, qu'il s'agisse du processeur installé sur la machine comme de la carte mère. Ainsi, il faut absolument disposer d'une puce TPM 2.0 à des fins de sécurité sur lesquelles Microsoft refuse de rogner... Mais les processeurs sont également triés sur le volet, et Windows 11 laisse ainsi sur la touche une majorité d'appareils ne pouvant pas évoluer matériellement, ou ne le souhaitant pas.

Windows 11 s'ouvre à de nouveaux processeurs

Microsoft met toutefois un peu d'eau dans son vin et lors du déploiement de Moment 3 en mai dernier, la dernière mise à jour majeure de Windows 11 en date, l'OS a étendu sa prise en charge à de nouveaux processeurs.

La marque américaine n'avait pas communiqué officiellement à ce sujet, et l'on découvre ainsi une nouvelle liste de compatibilité qui concerne certaines puces Intel, AMD et Qualcomm.

Du côté d'Intel sont ainsi désormais compatibles les Core i9 13900KS, i5-1334U, 1335U, 1335UE et 13500 HS. Côté AMD la compatibilité de Windows 11 s'étend aux Ryzen 3 4100, Ryzen 5 4500, 5500 et 5600 ainsi que toutes les puces portables de la génération Ryzen 7000U ainsi que Ryzen 5 5625U, 5625C et Ryzen 3 5425U.

Il est également intéressant de noter que Windows 11 est également compatible avec le SoC Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 3.