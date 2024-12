Microsoft a récemment levé le voile sur Windows 365 Link, un mini PC à l'équipement minimaliste qui proposera (principalement aux professionnels) d'accéder à Windows 11 dans le Cloud et de profiter ainsi de l'ensemble lié à la suite Office 365.

L'idée est de proposer un PC avec un équipement minimal assurant la connexion avec les serveurs de Windows. Et c'est du côté des serveurs que la puissance de calcul sera décentralisée, permettant ainsi, en théorie, d'avoir une configuration à jour pour une plus longue durée.

Ce système sera associé à une version spécifique de Windows 11 connue en interne sous le nom de Windows 11 NXT ou Windows 11 CPC.

L'OS se chargera de faire le lien avec le boitier côté utilisateur et la prise en charge des pilotes Bluetooth, Wifi ou autres périphériques USB. Mais en local, l'utilisateur n'aura pas la possibilité d'installer de logiciels, il ne pourrait également même pas profiter d'une quelconque interface de bureau.

Une version de Windows 11 CPC s'est récemment retrouvée sur la toile et dévoile quelques clichés. On repère une interface claire et sobre, avec quelques ombrages colorés. Tout semble extrêmement simplifié pour se concentrer avant tout sur la productivité et les outils d'Office.

Cette version de Windows a recours au navigateur Edge pour le rendu de plusieurs de ses composants... Ce qui laisse la possibilité à Microsoft de renforcer un peu plus son navigateur en le proposant comme un concurrent de ChromeOS. C'est d'ailleurs ce qui est prévu : Microsoft avait rapidement annoncé mettre à disposition son environnement logiciel Windows 365 Link pour proposer à des fabricants tiers de proposer leur propre PC exploitant Windows dans le Cloud.