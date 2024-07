En marge du Patch Tuesday de juillet, des nouveautés sont déployées pour Windows 11 qui passe en build 22631.3880 (version 23H2 de Windows 11) ou 22621.3880 (version 22H2 de Windows 11). Elles avaient déjà fait parler avec une mise à jour en préversion marquée par des problèmes.

Pour l'Explorateur de fichiers, les nouveautés comprennent la possibilité de créer des archives 7-Zip et TAR (Tape Archive) via le menu contextuel, tandis qu'un nouvel assistant de compression se retrouve dans les options supplémentaires.

Les fichiers ou dossiers sélectionnés dans l'Explorateur de fichiers sont en outre plus faciles à identifier, grâce à l'ajout d'une fine bordure noire.

Et la norme Emoji 15.1...

D'autres nouveautés concernent la copie de fichiers à partir de la fenêtre de Partage de Windows, un nouveau gestionnaire de compte qui est proposé dans le menu Démarrer, le support de la norme Emoji en version 15.1.

Le bouton d'affichage rapide du bureau fait son retour par défaut sur la barre des tâches. Avec Game Pass, une nouvelle carte de recommandation est ajoutée sur la page d'accueil des Paramètres et fait son apparition lors d'une session active de jeu.

L'application Copilot est épinglée sur la barre des tâches et se comporte à la manière d'une application usuelle. Pour le moment, cela touche les nouveaux PC Windows 11 et Copilot+ livrés en Europe et sur d'autres marchés où Copilot est disponible.

Des corrections de bugs

Hormis ces nouveautés avec une mise à jour au déploiement progressif, des corrections de bugs concernent l'outil de Capture d'écran pour l'enregistrement de vidéos où l'audio présentait des distorsions, un souci d'éjection de périphériques USB avec l'option Supprimer en toute sécurité lorsque le Gestionnaire des tâches était ouvert.