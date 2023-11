Mardi dernier, Microsoft a poussé la dernière mise à jour à destination de Windows 11 au fil de Windows Update, et une fois de plus, il convient de prendre son temps pour l'installer, puisque cette dernière entraine une foule de bugs.

La mise à jour KB5032190 pour Windows 11 apporte ainsi son lot de problèmes en marge des nouveautés prévues par Moment 4.

Une mise à jour à problème de plus

De nombreux utilisateurs rapportent ainsi des problèmes sur leur machine depuis la mise à jour : redémarrages en boucle, applications qui ne répondent plus, problème d'écran noir sur certaines applications, disparition d'icônes de la barre des tâches imposant le redémarrage de l'Explorateur de fichiers dans le Gestionnaire des tâches...

Pour certains ces mêmes icônes sont bien présentes, mais les fonctionnalités dédiées sont décalées : on croit cliquer sur OneNote et on ouvre Word... Plus globalement, on note également des bugs d'affichage avec les bureaux virtuels ainsi que des lenteurs.

Microsoft prépare des correctifs dédiés, sans aucune date de publication précisée pour l'instant.