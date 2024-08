Si vous utilisez Windows 11 sur une machine dotée d'un processeur AMD Ryzen, la prochaine mise à jour d'ampleur de l'OS de Microsoft pourrait particulièrement vous intéresser.

Microsoft a confirmé l'intégration d'un correctif spécialement orienté vers les processeurs Ryzen avec la promesse de performances largement améliorées.

AMD a confirmé la situation et indique que les correctifs ont été spécialement développés conjointement avec Microsoft pour les processeurs Ryzen séries 5000, 7000 et 9000.

Pour les utilisateurs, cela se traduira par une amélioration de la fréquence d'images dans les jeux et un gain global de performances. AMD évoque un gain de 13% de performances sous Far Cry 6 avec un Ryzen 9 9950X et 7% sur Cyberpunk 2077.

La mise à jour 24H2 sera déployée dans le courant de l'automne prochain.