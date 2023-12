Touchant l'Explorateur de fichiers dans Windows 11, c'est un bug qui traînait depuis plus d'un an. Il a finalement été corrigé par Microsoft à la suite du déploiement de la mise à jour cumulative KB5033375 pour ce mois de décembre. Il n'y avait pas que le Patch Tuesday.

" Cette mise à jour résout un problème qui affecte les fenêtres de l'Explorateur de fichiers. Lorsque vous ne vous y attendez pas, elles apparaissent au premier plan ", indique Microsoft. La correction était en preview en début de mois, avant son déploiement à grande échelle.

Selon Windows Latest, le bug remontait à octobre 2022, avec des centaines de signalements d'utilisateurs concernés via le Hub de commentaires. Voir surgir et s'imposer une fenêtre de l'Explorateur de fichiers devant toutes les autres fenêtres peut être assez perturbant… Jusqu'à craindre une infection par un malware et un contrôle à distance.

Pas forcément une mise à jour heureuse

Reste que la mise à jour KB5033375 est également celle qui est à l'origine de signalements au sujet de soucis avec des adaptateurs Wi-Fi ne pouvant plus se connecter à certains réseaux. En particulier, des réseaux au sein d'entreprises et d'universités, ou un réseau Wi-Fi public avec l'authentification 802.1x, mais pas des réseaux Wi-Fi domestiques.

Ce problème avec le Wi-Fi vient d'être corrigé par l'entremise de la fonctionnalité Known Issue Rollback (KIR). Elle permet d'annuler les effets d'une mise à jour problématique. Des entrées dans la base de registre de Windows désactivent des modifications préalablement apportées.

" Il peut s'écouler jusqu'à 24 heures avant que la résolution ne se propage automatiquement aux appareils grand public et aux appareils professionnels non gérés. Le redémarrage de votre appareil Windows peut aider la résolution à s'appliquer plus rapidement dessus ", souligne Microsoft.