Depuis plusieurs jours, la rumeur devient insistante au sujet d'une grosse mise à jour de l'Explorateur de fichiers dans Windows 11. Microsoft n'a pas fait d'annonce particulière, mais du code en rapport avec une telle mise à jour a été repéré dans des builds de la préversion de Windows 11.

Windows Central a été en mesure d'obtenir des maquettes internes du nouvel Explorateur de fichiers qui serait prévu avec Windows 11 et pour lequel la récente prise en charge native des onglets est bien évidemment préservée.

Il y a quelques évolutions esthétiques dans une optique de modernisation. Elles sont certes minimes, mais s'accompagnent de changements au niveau de l'organisation de l'en-tête, avec le champ de recherche et la barre outils. Pour cette dernière, le positionnement paraît être plus pertinent.

Sans perturber les habitudes

Assurément, Microsoft ne cherchera pas le cas échéant à bousculer des habitudes avec un élément aussi central et important que l'Explorateur de fichiers. Un accent serait néanmoins mis sur une utilisation dans le contexte d'écrans tactiles.

La page d'accueil souligne des fichiers recommandés, des fichiers épinglés et des fichiers récents. Il n'est toutefois pas fait directement mention de l'accès rapide. Une intégration plus poussée de OneDrive et de Microsoft 365 paraît être de la partie, ne serait-ce que pour des recommandations ou davantage pour de la collaboration.

Microsoft plancherait en outre sur une expérience enrichie pour la visualisation de photos via le survol d'un fichier. L'attribution de tags serait également dans les tuyaux pour permettre à l'utilisateur de faciliter l'organisation des fichiers. Une analogie est faite avec ce que propose macOS.

Avant fin 2023 ?

À en croire Windows Central, si les changements imaginés par Microsoft se concrétisent, ce sera la mise à jour de l'Explorateur de fichiers la plus importante depuis Windows 8. Ce ne devrait toutefois pas être une révolution…

L'objectif serait de proposer la grosse mise à jour de l'Explorateur de fichiers avant la fin de cette année. Ce pourrait être dans le cadre de la version 23H2 de Windows 11 ou par le biais d'une mise à jour indépendante. Les mises à jour de fonctionnalités dites Moments.