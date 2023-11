Microsoft a pris pour mauvaise habitude de tourner ses opérations de communications, promotion et sensibilisation au véritable harcèlement. Quand la marque n'essayait pas de force d'imposer Windows 11 auprès des utilisateurs de Windows 10, quitte à lancer une mise à jour alors que la station ne disposait pas des prérequis, elle continue de tenter d'imposer l'utilisation par défaut de son navigateur Edge.

Désormais, la marque se focalise sur un autre de ses services qu'elle souhaite vous imposer : OneDrive.

Microsoft a déjà tendance à insister un peu lourdement lors d'une installation de Windows à tenter de récupérer les fichiers synchronisés sur l'espace OneDrive. Le service de Cloud permet ainsi de récupérer fichiers et réglages à travers les installations, et c'est globalement assez pertinent, même si l'espace alloué gratuitement reste limité ( 5 Go seulement).

Installé par défaut, OneDrive profite d'une intégration profonde à Windows 11 qui tend à en proposer l'utilisation par défaut comme le fait Google avec Drive pour ses services en ligne.

Mais attention, si vous tentez de fermer OneDrive, Microsoft risque de vous taper sur les doigts. Une nouvelle campagne assez intrusive et agressive est en place : lorsque l'utilisateur ferme OneDrive ou plutôt tente de le faire sur Windows 11, voilà que Microsoft se positionne en conjoint jaloux et demande des explications à l'utilisateur.

On accède ainsi à un menu qui impose de sélectionner une raison amenant à fermer OneDrive, 7 choix étant proposés, et impossible d'y échapper, il faut absolument répondre pour pouvoir fermer le service :

Je ne souhaite pas que OneDrive fonctionne tout le temps

Je ne sais pas ce qu’est OneDrive

Je n’utilise pas OneDrive

J’essaie de résoudre un problème avec OneDrive

J’essaie d’accélérer mon ordinateur

Je reçois trop de notifications

Autre

Microsoft espère sans doute qu'avec ces questions, l'utilisateur finira par continuer à utiliser OneDrive ou à défaut, tenter de comprendre pourquoi les utilisateurs ne le laissent pas fonctionner pour en adapter le comportement .