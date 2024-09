D'ici quelques semaines, Microsoft devrait généraliser le déploiement de la mise à jour 24H2 de Windows 11. Une évolution majeure du système qui intégrera une nouvelle fonctionnalité particulièrement intéressante.

Il s'agirait d'une fonctionnalité de hotpatching qui devrait permettre de ne plus avoir à redémarrer après une mise à jour cumulative.

La procédure est parfois longue et a tendance à s'imposer justement lorsque l'utilisateur n'a pas franchement le temps ni l'envie de patienter de longues minutes pour un redémarrage...

C'est dans une page du support officielle de Microsoft qu'a été repéré un document baptisé "Hotpatch for Windows (GE) - 2024-08 B"

Le hotpatching devrait permettre aux utilisateurs de gagner du temps, et surtout de ne plus prendre pour habitude de repousser l'installation des mises à jour à cause du temps lié au redémarrage. Désormais, les mises à jour se feront en tâche de fond, en fonction des ressources disponibles, sans impact sur l'utilisation du PC ni intervention requise. Il s'agira donc d'une évolution appréciable, qui pourrait changer profondément l'expérience utilisateur.